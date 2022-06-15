США оценили ежедневные потери украинской армии

Ежедневно на Украине гибнет примерно 100 военнослужащих. Об этом в ходе пресс-конференции 15 июня заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

По его словам, около 100–300 военнослужащих покидают поле боя из-за ранений.

«В СМИ мы видим сообщения о том, что Украина теряет в сутки 100 человек убитыми и 100, 200 или 300 человек ранеными. Я сказал бы, что это близко к нашим оценкам», — сказал он журналистам.

Как добавил Милли, реальную оценку происходящему он давать не станет.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «болезненных» потерях армии страны. По его словам, такая ситуация сложилась в Северодонецке и во всех городах рядом. Кроме того, вооруженные силы Украины несут серьезные потери и в Харьковской области.

В тот же день стало известно, что власти Украины мобилизовали сотни тысяч граждан. 12 июня министр обороны Украины Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

10 июня Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащие подразделений сил территориальной обороны Украины теперь могут быть направлены на выполнение задач в районы боевых действий. При этом 9 июня офис президента Украины заявил, что ежедневно страна теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми.

В этот же день газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что украинские войска несут значительные потери. Они уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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