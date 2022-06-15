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Зеленский раскрыл данные о потерях в рядах украинских боевиков за последние сутки

Президент Украины Зеленский: украинские боевики понесли «болезненные» потери в Донбассе и под Харьковом
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Украинские боевики за прошедшие сутки понесли «болезненные» потери. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — рассказал украинский лидер в своем Telegram-канале, добавив, что аналогичная ситуация сложилась в том числе в Харьковской области.

Высокие потери среди украинских радикалов 8 июня подтверждала и российская сторона. В частности, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 8 июня сообщил о том, что только при освобождении Святогорска в Донецкой Народной Республике российские войска ликвидировали более 300 неонацистов Также Минобороны РФ 4 июня отчиталось о том, что ряд подразделений украинских националистов потерял в боях за Северодонецк до 90% личного состава.

О больших потерях среди украинских неонацистов ранее сообщали и другие украинские чиновники. 10 июня представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о том, что радикалы ежедневно теряют от 100 до 200 человек убитыми. Кроме того, днем ранее глава минобороны Украины Алексей Резников также утверждал, что украинские боевики ежедневно теряют по 500 человек ранеными. В общей сумме украинская сторона оценивает собственные потери в 10 тыс. человек. При этом 27 мая пленный военнослужащий вооруженных сил Украины Никита Лазаренко рассказал о том, что украинские командиры занижают потери среди украинских боевиков, списывая их на дезертиров и пропавших без вести.

Уехавший с Украины 1 июня канадский журналист Нил Хаэр, в свою очередь, написал о тысячах погибших военнослужащих ВСУ. Он приложил скриншот переписки с украинским солдатом, который сообщил ему, что в его подразделении насчитывалось 60 военных, но в живых осталось лишь четверо.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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