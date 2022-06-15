В Совфеде заявили об ускорении процесса сдачи Киевом территорий

Киев всё быстрее сдает территории Украины, это говорит о неизбежности успеха российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом 15 июня в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Уже не формируются новые добровольческие националистические батальоны, не пополняются новыми силами уже существующие. Зато создаются другого типа добровольческие батальоны — для защиты освобожденных территорий от агрессии ВСУ, например, в Запорожье», — написал политик.

Как он полагает, сколько бы страны Запада ни поставляли оружия Киеву, успех России на Украине неизбежен. Запад сам объективно оценивает перспективы дальнейших попыток Украины к сопротивлению российской военной операции, добавил Бондарев.

В доказательство этого он привел заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Киеву придется вести переговоры с Москвой.

«Показательно, что переговоры как наиболее разумное продолжение российско-украинского взаимодействия сегодня предлагают не только нейтральные государства, но и те государства, которые прежде сами осуществляли оружейные поставки Киеву», — добавил сенатор.

По его словам, всё больше стран будут призывать Киев к мирным переговорам, так как хотят ассоциироваться в глазах общественности с миротворцами. В России рады этим фактам разумных воззваний, заключил он.

Также 15 июня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в беседе с «Известиями», что чем дольше Украина будет подыгрывать США, тем дольше продлится специальная военная операция России. Москва должна обеспечить защиту Донецкой и Луганской народных республик от геноцида, а также России от возможных обстрелов, добавил политик.

Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что приказ о заморозке переговорного процесса между Россией и Украиной о прекращении огня произошел по инициативе американских кураторов Киева. По ее словам, переговоры были заморожены и подорваны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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