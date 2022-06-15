Чем дольше Украина будет подыгрывать США, тем дольше продлится специальная военная операция России по защите Донбасса, заявил в среду, 15 июня, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который сказал, что Россия будет намертво стоять на своих позициях. По его словам, Москва «поставит точку там, где нам нужно».

Как отметил Чепа, Москва должна обеспечить защиту Донецкой и Луганской народных республик от геноцида, а также России от возможных обстрелов.

«Мы должны защитить те области, которых не устраивает сегодняшняя политическая, экономическая и гуманитарная ситуации на Украине. Россия будет иметь право остановиться в тот период, когда считает нужным. Чем дольше Украина будет подыгрывать США, тем дольше будет длиться спецоперация и тем дальше отодвинутся от наших границ сегодняшние границы Украины», — подчеркнул депутат.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что приказ о заморозке переговорного процесса между Россией и Украиной о прекращении огня произошел по инициативе американских кураторов Киева.

Вместе с тем обозреватель американской газеты The National Interest Араш Тупчинеджад заявил, что Киеву следует возобновить переговоры с Россией и пойти на уступки в конфликте в Донбассе, так как его дальнейшее продолжение грозит существованию самой Украины.

12 июня итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что западные государства не должны допускать эскалации конфликта на Украине, даже если для этого придется пойти на сделку с Россией.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев склоняют к перемирию на невыгодных условиях ради скорейшей деэскалации конфликта. В мае он заявлял, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма. Он предложил оставить этот вопрос, если он мешает процессу переговоров.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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