Мурашко оценил ситуацию на рынке лекарств в России

Ситуация на рынке лекарств в России стабильна, система сбора данных по препаратам доступна в каждом регионе. Об этом 15 июня в ходе форума «Лекарственная безопасность» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, система сбора данных доступна каждому региону. Отслеживается не только ввод в гражданский оборот, отслеживаются все проводимые закупки, отметил Мурашко.

Росздравнадзор следит за ситуацией, на рынке всё стабильно, подчеркнул глава Минздрава.

«Вот этот сложный период, который идет по установке новых каналов поставки [лекарств], системы маркировки, своевременности ввода и так далее, адаптации, прошел, определено», — добавил министр.

9 июня в интервью «Известиям» глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что в стране нет дефицита лекарств — ни в аптеках, ни в больницах. Ни один иностранный производитель не отказался от торговли с Россией, а перебои в поставках связаны исключительно со сложностями в логистике, отметила она.

В середине мая вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов заявил в интервью «Известиям», что в России нет дефицита лекарств, в том числе и импортных.

По словам эксперта, теоретически в России может не хватать инновационных препаратов, которые требуют дополнительной регистрации на территории страны. Однако есть и пути решения этой проблемы.

В середине марта ситуация, сложившаяся в связи с санкциями стран Запада против России, отразилась на российском фармацевтическом рынке. Некоторые крупные фармдистрибьюторы приостановили поставки в аптеки для пересчета цен. Кроме того, изменились пути доставки препаратов в Россию. Это вызвало ажиотажный спрос на лекарства, который вскоре снизился.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Евросоюз, в частности, ввел уже шестой пакет рестрикций.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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