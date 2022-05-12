Эксперт прокомментировал возможность возникновения дефицита лекарств в РФ

В России нет дефицита лекарств, в том числе и импортных, заявил в интервью «Известиям» вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов.

«У нас на сегодняшний день нет дефицита лекарств ни по одной из групп, потому что все санкционные мероприятия применяются с оговоркой после запятой: нельзя многое, кроме лекарственных препаратов, медизделий и сельхозпродукции. Ни один из препаратов не попадает под санкции, все зарубежные фирмы продолжают поставки в рамках заключенных контрактов», — отметил он.

Перебои с поставками были связаны исключительно с логистическими проблемами.

«Были нарушены контейнерные перевозки, фуры не могли своевременно пройти через таможню Белоруссии, Литвы, Финляндии. Сейчас поступают и медикаменты, и субстанции», — подчеркнут вице-президент РСПП.

По словам эксперта, теоретически в России может не хватать инновационных препаратов, которые требуют дополнительной регистрации на территории страны. Однако, есть и пути решения этой проблемы.

Среди них Черепов назвал постановление правительства об ускоренной регистрации таких лекарств, точечные разрешения на закупку незарегистрированных препаратов, параллельный импорт и так называемое принудительное лицензирование.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Ни одно лекарство не попало под санкции, поставки продолжаются»