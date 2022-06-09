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Глава Росздравнадзора опровергла дефицит лекарств в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В стране нет дефицита лекарств — ни в аптеках, ни в больницах, заявила в интервью «Известиям» глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

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«Мы мониторим все лекарственные препараты и сегодня не можем сказать о какой-то конкретной позиции, которая находится в дефектурном перечне. Все лекарства в достаточном количестве есть и для стационарных больных, и для амбулаторных пациентов», — подчеркнула Самойлова.

По ее словам, ни один иностранный производитель не отказался от торговли с Россией, а перебои в поставках связаны исключительно со сложностями в логистике.

«Из-за этого возникли проблемы со скоростью прохождения таможни на границе Польши и Белоруссии, на прибалтийских границах. Мы говорим не об абсолютной, а об относительной дефектуре, в сроках поставки могут быть задержки. Больших сложностей мы пока не видим», — добавила глава Росздавнадзора.

Как добавила собеседница издания, две недели назад американские и другие западные производители заявили о прекращении поставок в РФ расходных материалов для производства лекарственных препаратов. При этом всего два российских производителя сообщили, что у них могут возникнуть проблемы с производством, добавила она.

«Мы нашли аналоги в странах Азии, которые готовы к поставкам в Россию. Поэтому даже в фармпроизводстве каких-то особых проблемных вопросов нет», — заключила Самойлова.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Льготники до конца года точно будут получать свои лекарства»

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