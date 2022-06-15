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Эксперт допустил снижение вдвое тарифа на вывоз мусора

Эксперт Сергеев допустил снижение вдвое тарифа на вывоз мусора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Платежи за вывоз мусора могут снизиться вдвое по мере создания системы раздельного сбора за счет средств расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом «Известиям» заявил исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

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Также, по его словам, не будут расти тарифы благодаря минимальным административным расходам бизнеса и государства и росту использования недорогого вторичного сырья при производстве упаковки.

Новая концепция РОП с требованием о 100-процентной утилизации упаковки заработает с 2025 года. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью РБК.

«Упаковка по объему занимает в коммунальных отходах 40–50%, таким образом, можно говорить о соразмерном снижении платежей населения», — сказал Сергеев.

По его словам, перенос ответственности на производителей упаковки в существующих условиях — единственная возможность для запуска эффективной системы расширенной ответственности производителя.

«Это приведет к освобождению от ответственности миллионов компаний, прежде всего малого и среднего бизнеса, которые запускают упаковку в хозяйственный оборот, в том числе небольшие интернет-магазины, предприятия общественного питания, пекарни», — сказал он.

Также Сергеев отметил, что совокупно они запускают в оборот существенные объемы упаковки, но в существующей модели большая часть из них даже не считается субъектами регулирования.

«Мы получим прозрачную и простую в управлении систему с минимальными затратами как для государства, так и для бизнеса», — уверен эксперт.

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