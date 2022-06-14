Житель Тюмени скончался после ДТП с пьяным водителем

В Тюмени скончался 36-летний пассажир автомобиля, который получил тяжелую травмы в результате столкновения машины и ограждения. Голову мужчине пронзила труба, торчавшая из забора.

Авария произошла 13 июня на улице Тимуровцев. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на ограждение. Его пассажир был доставлен в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии с ушибом мозга и множественными переломами. 14 июня потерпевший скончался от полученных травм. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

Установлено, что водитель сел за руль в пьяном состоянии. Ранее мужчина уже был лишен водительского удостоверения.

В Якутии 19-летний парень угнал автомобиль ВАЗ-2106, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек устроил ДТП с пятью машинами.