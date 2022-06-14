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Пьяный угонщик устроил массовое ДТП в Якутии

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Житель Мирного (Республика Якутия) за рулем угнанного автомобиля протаранил пять машин. В момент ДТП водитель находился в пьяном состоянии.

Инцидент произошел 13 июня на улице Солдатова. 19-летний парень угнал «ВАЗ-2106», набрал большую скорость, не справился с управлением и врезался в стоящую иномарку Toyota Land Cruiser Prado. После удара отечественный автомобиль изменил траекторию и врезался еще в четыре машины, пишет ИА SakhaNews со ссылкой на «Алмазный край».

Виновник аварии пытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. В отношении молодого человека составлен протокол за оставление места ДТП. Кроме того, установлено, что у парня нет водительских прав. Также нарушителю грозит наказание за угон.

В Ульяновской области десять человек получили травмы при столкновении двух легковушек, семеро госпитализированы. По предварительным данным, женщина-водитель «Нивы» при повороте налево не предоставила преимущество машине «Лада Приора».

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