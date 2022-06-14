Полянский возмутился отсутствием реакции западных СМИ на обстрел роддома в Донецке

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 13 июня, комментируя сообщение об обстреле роддома больницы им. Вишневского в Донецке, раскритиковал отсутствие реакции западных СМИ.

«Где реакция западных СМИ? Всех этих «Би-би-си», Reuters, France Press и других, которые кричали об ударе по роддому в Мариуполе, где украинские националисты оборудовали свои огневые позиции? Украина намеренно наносит удары по гражданским лицам. Услышим ли мы хоть слово осуждения?» — написал дипломат в Twitter.

Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал кадры изнутри роддома Донецка, попавшего под обстрел ВСУ. Из здания роддома — Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства — эвакуировали всех рожениц и младенцев. Они были размещены в подвале, где медики продолжили оказывать им необходимую помощь.

В результате обстрела здание роддома частично разрушено: вылетели окна, местами обрушились крыша и фасад.

Обстрел Донецка велся весь день. В результате число пострадавших составило 33 человека, четыре человека погибли, среди них — мать с ребенком.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в этот день отметили, что Донецк подвергся самому мощному артиллерийскому удару со стороны ВСУ с начала конфликта. Всего за несколько часов украинские боевики выпустили по городу более 300 снарядов тяжелой, в том числе реактивной артиллерии. В частности, наиболее массированному удару подвергаются Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы.

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин обратился к России за помощью в противодействии обстрелам со стороны украинских боевиков. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главной целью спецоперации России в Донбассе является защита Донецкой и Луганской народных республик.

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, массивные обстрелы Донецка начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов гражданских объектов в Донецке по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

В Донбассе с 24 февраля продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.