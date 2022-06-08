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В США выразили уверенность в устранении препятствий от Турции для расширения НАТО

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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В США уверены, что Швеция и Финляндия смогут устранить озабоченности Турции относительно своего вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщила 8 июня помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

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«Мы понимаем озабоченности Турции касательно террористической угрозы. Вместе с тем мы уверены, что в ходе предстоящих контактов этим странам удастся разрешить озабоченности Анкары и процесс вступления двух стран в НАТО будет продолжен», — отметила Донфрид во время специального брифинга.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее в мае заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

8 июня также сообщалось, что Турция выдвинула 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Так, одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана (РПК), организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, DHKP/C, DAESH и их филиалы.

Накануне помощник генерального секретаря Североатлантического блока по оборонным инвестициям Камий Гран сообщил, что если Швеция и Финляндия получат членство в НАТО, альянс не может гарантировать неразмещение ядерного оружия на территории данных стран.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. При этом Турция заблокировала начало переговоров о вступлении стран в организацию.

Однако позже, 23 мая, стало известно о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

МИД России критически отреагировал на заявление властей скандинавских стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

4 июня президент Хорватии Зоран Миланович также заявил, что выступает против вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Причина в том, по его словам, что Запад игнорирует интересы хорватского меньшинства в Боснии и Герцеговине и в то же время принимает во внимание чужие беспорядки, страхи и соображения безопасности.

16 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, делается это в интересах внешнеполитических интересов США.

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