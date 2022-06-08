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В НАТО допустили размещение ядерного оружия в Швеции и Финляндии

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Фото: Global Look Press/Michal Fludra/ZUMAPRESS.com
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Если Швеция и Финляндия получат членство в НАТО, альянс не может гарантировать неразмещение ядерного оружия на территории стран. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил помощник генерального секретаря североатлантического блока по оборонным инвестициям Камий Гран.

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«Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения», — пояснил он в интервью с RTS.

Вместе с тем Гран подчеркнул, что скандинавские страны занимают мирную позицию и не стремятся к развязыванию конфликта с Россией, поэтому нет оснований предполагать какие-либо агрессивные шаги с их стороны. В свою очередь, ожидается, что Москва также не станет применять силу в ответ на расширение блока.

Также в преддверии саммита НАТО в Мадриде Камий Гран выразил надежду на скорейшее урегулирование разногласий с Турцией по вопросу членства Финляндии и Швеции.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении стран в организацию.

Однако позже, 23 мая, стало известно, что Анкара готова содействовать принятию скандинавских стран в альянс при условии разрешения вопроса о поддержке этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

В Министерстве иностранных дел РФ критически отнеслись к планам Хельсинки и Стокгольма по вступлению в альянс, отметив, что таким образом безопасность стран обеспечена не будет.

16 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, делается это в интересах внешнеполитических интересов США. Путин отмечал, что у России нет проблем с этими странами, и их вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Однако он указал, что расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет ответную реакцию со стороны РФ.

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