Президент Хорватии выступил против вступления в НАТО Финляндии и Швеции

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что выступает против вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Причина в том, что Запад игнорирует интересы хорватского меньшинства в Боснии и Герцеговине и в то же время принимает во внимание чужие беспорядки, страхи и соображения безопасности, передает телеканал «Известия». Президент считает, что нестабильность в балканском государстве может негативно сказаться и на безопасности в самой Хорватии.

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