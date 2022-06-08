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В МГУ предложили сохранить бакалавриат для отдельных направлений

Ректор МГУ Садовничий заявил, что бакалавриат при выходе из Болонской системы можно оставить по отдельным направлениям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бакалавриат при выходе из Болонской системы можно оставить по отдельным направлениям и для иностранных студентов. Об этом в среду, 8 июня, заявил глава Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

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«Мы все [ректоры России] едины, что бакалавриат тоже имеет право существовать по отдельным направлениям, для иностранных студентов. Когда мы будем работать над новыми принципами, это усиление, совершенствование того, что у нас уже есть», — сказал он на пресс-подходе в ходе II Форума ректоров университетов Российской Федерации и Киргизской Республики.

6 июня замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы. По его словам, решение было принято в результате того, что ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента РФ Владимира Путина в связи со специальной операцией по защите Донбасса.

2 июня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. По его словам, будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

24 мая Фальков отметил, что Россия разработает собственную систему образования. Он подчеркнул, что она станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

Вместе с тем Афанасьев отмечал, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

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