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В Молдавии оценили вероятность присоединения страны к Румынии и НАТО

Молдавский политолог Чуря назвал политическим ходом слова Додона о присоединении Молдавии к Румынии и НАТО
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Фото: Global Look Press/Ilya Galakhov
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Слова экс-президента Молдавии Игоря Додона о том, что в стране готовится военное и политическое присоединение к Румынии и НАТО — это скорее политический ход в попытке усилить давление на нынешнюю власть. Такое мнение в среду, 8 июня, высказал «Известиям» молдавский политолог, эксперт РСМД Корнелиу Чуря.

«Заявления господина Додона становятся более жесткими ввиду его положения. Он, как известно, находится под домашним арестом. Это скорее политический ход — такими заявлениями он хочет усилить политическое давление на нынешнюю власть», — отметил эксперт.

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При этом, по словам Чуря, определенный повод утверждать о сближении Кишинева и Бухареста всё же есть — на этой неделе молдавская делегация департамента реинтеграции находится с визитом в Румынии.

«Теоретическая возможность существует, но не думаю, что есть серьезные причины думать, что это (резкое сближение с Румынией и НАТО. — «Известия») неминуемо произойдет и что такое развитие неизбежно», — резюмировал он.

Ранее в этот день Додон заявил о том, что готовится военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии и Североатлантическому альянсу. По словам экс-главы государства, действующий президент Мвйя Санду и «ее внешние хозяева» идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации.

Додон посчитал, что все эти процессы по вооружениям и антироссийскую историю устраивают специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО в Молдавии. Он отметил, что летательное оружие хотят завести в страну на фоне экономического и энергетического кризиса, из которых правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) не может найти выход.

31 мая результаты опроса показали, что больше половины молдаван (56,1%) высказались за вступление своей страны в Евросоюз. За присоединение Молдавии к Румынии — 30,7%, за признание независимости Приднестровья — 27,1%, вступление Молдавии в Североатлантический альянс готовы поддержать только 24,5% респондентов.

20 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Молдавию следует направить современное оружие, чтобы защитить ее от якобы существующей угрозы вторжения со стороны России. Если планы Лондона будут приняты, члены военного альянса предоставят Молдове современное вооружение, заменив им технику советских времен, а также обучат солдат тому, как им пользоваться.

10 мая сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что представители молдавской власти пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, однако не могут добиться большинства в этом вопросе.

До этого, 28 апреля, Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой инициативы населением. По ее словам, в настоящее время граждане этого не хотят.

3 марта глава государства сообщила, что в Молдавии подписали заявку на вступление в Евросоюз (ЕС). Кишинев принял такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины. Еще тогда Санду подчеркнула, что когда Молдавия значительно продвинется в «европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ».

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