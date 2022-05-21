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Глава МИД Великобритании заявила о необходимости снабдить оружием Молдавию

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Лиз Трасс
Фото: TASS/Zuma
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в пятницу, 20 мая, что в Молдавию следует направить современное оружие, чтобы защитить ее от угрозы вторжения со стороны России.

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«Я бы хотела видеть Молдавию оснащенной по стандартам НАТО. Это дискуссия, которую мы ведем с нашими союзниками. [Президент РФ Владимир] Путин абсолютно ясно дал понять о своих амбициях создать великую Россию. И только потому, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, это не значит, что он отказался от этих амбиций», — заявила она в интервью The Telegraph.

Молдавия, расположенная к юго-западу от Украины, не является членом НАТО, и у Британии есть опасения, что она может стать следующей целью РФ после Украины. Если планы Лондона будут приняты, члены военного альянса предоставят Молдове современное вооружение, заменив им технику советских времен, а также обучат солдат тому, как им пользоваться.

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17 мая заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти страны должны решить, стоит ли стране оставаться в составе Содружества независимых государств (СНГ). Гросу уверен, что страна должна ориентироваться на расширение рынков и переориентацию экспорта на европейский рынок.

3 марта президент республики Майя Санду сообщила, что в Молдавии подписали заявку на вступление в Евросоюз (ЕС). Кишинев принял такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины. Санду подчеркнула, что когда Молдавия значительно продвинется в «европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ».

Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, взяв на себя ряд обязательств. В частности, Кишинев должен привести местные законы к евростандартам, согласовывать внешнюю политику. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.

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