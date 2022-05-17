В парламенте Молдавии призвали задуматься о необходимости членства в СНГ

Власти Молдавии должны решить, стоит ли стране оставаться в составе Содружества независимых государств (СНГ). Об этом 17 мая заявил спикер парламента Игорь Гросу.

«Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, что здесь нам нужно провести политическую дискуссию. Это то, что мы должны сделать после того, как всё успокоится и закончится (ситуация на Украине. — Ред.), и принять решение, потому что мы должны очень тщательно рассчитать, каковы плюсы и минусы», — заявил он в эфире радиостанции «Молдова».

Гросу уверен, что страна должна ориентироваться на расширение рынков и переориентацию экспорта на европейский рынок.

«В ситуации, в которой мы находимся, мы не видим необходимости участвовать в мероприятиях, происходящих в рамках СНГ, это сложно даже в вопросе перемещения. Мы должны были здесь, в Кишиневе, провести мероприятие по вопросу сельского хозяйства, но попросили сообщить Секретариату Парламентской ассамблеи СНГ, что мы не видим возможности его провести, пока в нашем регионе ведется война (речь о Приднестровье. — Ред.)», — добавил Гросу.

10 мая сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что представители молдавской власти пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, однако не могут добиться большинства в этом вопросе.

Несколькими днями ранее, 28 апреля, молдавский лидер Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией возможно только при поддержке этой инициативы населением. По ее словам, в настоящее время граждане этого не хотят.

14 апреля директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что западные страны стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества Независимых Государств.

До этого, 3 марта, Санду сообщила, что в Молдавии подписали заявку на вступление в Евросоюз (ЕС). Кишинев принял такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины. Еще тогда Санду подчеркнула, что когда Молдавия значительно продвинется в «европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ».