Представители молдавских властей пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией, однако не могут добиться большинства в этом вопросе. Об этом написал 10 мая в Telegram сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Таким образом Пушков прокомментировал социологические данные, согласно которым больше половины жителей Молдавии выступают против отказа от независимости страны.

«Прорумынская элита Молдавии не может добиться хотя бы видимости нужного ей большинства для начала процесса присоединения страны к Румынии», — заявил Пушков.

По его словам, несмотря на все усилия властей, «сумевших склонить на свою сторону часть жителей республики», большинство ее граждан по-прежнему против вхождения Молдавии в состав Румынии.

Как добавил политик, слияние «обречет Молдавию на роль глубокой провинции Румынии».

Ранее, 28 апреля, молдавский лидер Майя Санду заявила, что объединение Молдавии с Румынией возможно только при поддержке этой инициативы населением. По ее словам, в настоящее время народ Молдавии этого не хочет или нет необходимого количества граждан, поддерживающих эту цель.

До этого бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ заявил о необходимости объединения страны с Румынией для защиты НАТО и Евросоюза от якобы имеющейся военной угрозы.

В 2009 году Бухарест упростил получение гражданства для молдаван. Жителей Молдавии освободили от прохождения собеседования на знание румынского языка, истории страны и культурных традиций. Теперь румынский паспорт могут получить все, кто проживал на территории Молдавии до 1940 года (на тот момент Бессарабия, две трети которой приходятся на Молдавию, была частью Румынии), а также их потомки до третьего колена.

При этом молдаванам не нужно отказываться и от своего «основного» паспорта. Большинство граждан республики сейчас используют румынское гражданство, чтобы без специальной визы работать на территории ЕС, периодически возвращаясь домой.