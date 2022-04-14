В МИД России обвинили Запад в попытке подорвать интеграцию в СНГ

Западные страны стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств (СНГ). Об этом в четверг, 14 апреля, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

«Запад явно стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества. В этой ситуации особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности, сопряжение работы в рамках Содружества с ОДКБ и ШОС (Организация Договора о коллективной безопасности и Шанхайская организация сотрудничества — Ред.). Такая деятельность ведется», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По его словам, в этой работе важно не ограничиваться каким-то одним форматом, а применять наиболее эффективные практики каждого из них.

Ранее, 9 апреля, президент Венесуэлы Николас Мадуро предположил, что конфликт с Россией с точки зрения стран Запада можно рассматривать как способ «покончить» с мировой многополярностью.

25 марта глава МИД России Сергей Лавров указал на попытки стран Запада сохранить свое доминирование и вернуть однополярный мир. Однако эти усилия иллюзорны.

Об этом же днем ранее заметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он завил, что Соединенные Штаты больше не являются хозяевами мира. По его словам, однополярному миру пришел конец.