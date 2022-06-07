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В Чернигове посвятили в казаки премьер-министра Великобритании Джонсона

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Фото: REUTERS/John Sibley
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Казацкая община в Чернигове посвятила в казаки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона под именем Бориса Чуприна. Об этом 7 июня сообщил заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Василия Тарновского Андрей Лесовой.

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По его словам, такой поступок сделан в знак благодарности Джонсону за поддержку Украины.

«Это наше уважение этому выдающемуся человеку за то, что он поддерживал Украину <...>. Почему Чуприна? Потому что вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю», — цитирует его издание «Общественное».

Грамота о посвящении Джонсона в казаки будет направлена в Лондон. Вместе с ней направят экземпляр картины киевских мастеров, изображающей премьер-министра в образе казака Мамая. Политик в синих шароварах и вышиванке изображен с кобзой в руках на фоне украинского пейзажа, но вдали за его спиной виднеется Биг-Бен.

Ранее в этот день украинский президент Владимир Зеленский назвал отличной новостью то, что Джонсон смог остаться на своем посту. Он заявил, что британский премьер является другом и союзником для Украины.

Также во вторник Джонсон отметил, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения.

Борис Джонсон сохранил пост премьер-министра Британии, так как Консервативная партия вынесла политику вотум доверия. В поддержку Джонсона выступили 211 депутатов, против были 148.

Политик оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

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