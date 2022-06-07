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РФ сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Россия сняла все ранее введенные в связи с пандемией COVID-19 ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией. Об этом говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном 7 июня на официальном портале правовой информации.

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«Дополнить перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение ‹...› — республика Армения, Киргизская республика», — говорится в документе

25 мая стало известно, что «Российские железные дороги» (РЖД) с июня возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией.

21 марта РЖД объявила о постепенном снятии ряда ограничений для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах из-за стабилизации эпидемической ситуации по коронавирусу. Кроме того, упразднилось обязательное требование замерять температуру тела пассажиров во время поездки на поезде.

Железнодорожное сообщение России с Киргизией было приостановлено из-за коронавируса в марте 2020 года.

11 марта Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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