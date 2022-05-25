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РДЖ возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией с июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Российские железные дороги» (РЖД) с июня возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией. Об этом в среду, 25 мая, сообщает пресс-служба компании.

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«Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией. В июне в расписание вернутся <...> международные поезда и беспересадочные вагоны формирования ГП «НК «Кыргыз темир жолу» (Киргизская железная дорога. — Ред.)», —говорится в Telegram-канале РЖД.

Так, с 8 июня поезд № 17/18 Бишкек–Самара будет курсировать два раза в неделю из Бишкека и из Самары, с 9 июня поезд № 385/386 Бишкек–Новосибирск раз в восемь дней будет отправляться из Бишкека и из Новосибирска, с 6 июня беспересадочная группа вагонов Бишкек–Казань будет раз в неделю отправляться из Бишкека и из Казани.

Отмечается, что продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

Кроме того, в РЖД напомнили, что все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан РФ и Киргизии при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.

В марте 2020 года Россия отменила регулярное железнодорожное сообщение с Киргизией и Таджикистаном из-за коронавируса.

21 марта РЖД объявила о постепенном снятии ряда ограничений для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах из-за стабилизации эпидемической ситуации по коронавирусу. Кроме того, упразднилось обязательное требование замерять температуру тела пассажиров во время поездки на поезде.

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