Госдеп усомнился в решении проблемы с зерном после визита Лаврова в Турцию

Визита главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию недостаточно, чтобы закрыть вопрос о поставках зерна с Украины. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Я уверен, что одной встречей не решишь эту проблему. Этот вызов требует включения Украины на центральную роль», — сказал он.

Тем не менее, по словам Прайса, администрация Соединенных Штатов намерена следить за предстоящей поездкой министра иностранных дел РФ и провести ряд консультаций с турецкой стороной по окончании переговоров.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что Турция и Россия договорились о порядке разблокирования портов Черного моря для транспортировки зерна, однако Украина отвергла предложенные условия.

Кроме того, «Известиям» стало известно о согласовании тремя странами порядка выхода кораблей из порта Одессы. Высокопоставленный источник утверждал, что турецкие военные будут сопровождать суда с зерном до нейтральных вод, а затем их заменят российские корабли на пути до Босфора. Дорожная карта такой схемы будет согласована 8–9 июня во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу в Турцию.

Днем ранее во Всемирной продовольственной организации (ФАО) при ООН заявили, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию их страны.

До этого, 2 июня, помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 31 мая также отметил, что выходу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом.

25 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не использует вопросы продовольственной безопасности на Украине в качестве оружия и готова предоставить проход для кораблей с зерном. Он отметил, что так страна может продемонстрировать, что открыта для мирного урегулирования вопроса.