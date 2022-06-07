Что такое Болонская система образования и чем ее заменят в России

Власти России и общественные деятели в последнее время начали указывать на необходимость отказаться от Болонской системы в высшем образовании. Кроме того, депутаты Госдумы уже разработали законопроект, предлагающий вернуть повсеместное использование специалитета. О том, что из себя представляет Болонская система, что придет ей на смену и какие плюсы и минусы есть у действующего в РФ образовательного формата, читайте в материале «Известий».

История и понятие

Болонский процесс берет свое начало из декларации, подписанной 19 июня 1999 года министрами 29 стран. Название принятой в то время образовательной системы было выбрано в честь Болонского университета, где и подписали соответствующий документ. В настоящее время в программе участвуют 49 стран, включая Россию.

Болонский процесс подразумевает соблюдение двух ключевых условий. Так, участвующие в этой системе страны придерживаются разделения высшего образования на три ступени: бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Во-вторых, система предполагает взаимное признание образования за рубежом. Так, выпускник, получивший степень бакалавра в одной стране, может продолжить образование на магистратуре в другом государстве — участнике Болонского процесса.

Чтобы получить степень бакалавра, необходимо посвятить учебе в вузе 4 года. После этого можно продолжить обучение, потратив 2 года на получение степени магистра. Для самых любознательных также предполагается возможность получить докторскую степень, посвятив этому еще 3 года.

Авторы инициативы преследовали цель создать в Европе единое пространство высшего образования, чтобы размыть границу между форматами обучения в высших учреждениях разных стран. Таким образом, на основе Болонского процесса должна была возникнуть глобальная европейская система образования.

Как прижилась Болонская система в России

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года. На тот момент в стране действовала система советского высшего образования. В результате Болонскую систему внедрили в высшие учебные заведения, тогда как от идеи введения 12 классов в школах отказались, сохранив одиннадцатилетку.

Прошлая система образования в России включала так называемый специалитет, требующий обучения на протяжении 5–6 лет. После присоединения к Болонскому процессу данный формат был упразднен, но в некоторых вузах возможность выучиться на специалитете сохранилась. Однако такая степень не признается другими странами — участницами Болонской системы, — там такое образование считается бакалавриатом.

Интеграция России в международную образовательную систему произошла наряду с введением единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ. Такая система, хоть и отвечает международным стандартам, не является требованием для вступления в Болонский процесс. Ключевое требование — обеспечение равных прав при поступлении в вузы, а страны уже сами могут выбирать нужную форму экзамена.

Несмотря на планы России по выходу из Болонской системы, речи об отказе страны от ЕГЭ не идет. Экзамен имеет к Болонскому процессу лишь косвенное отношение.

Отказ РФ от Болонской системы

24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия откажется от Болонской системы, разработав собственную образовательную структуру. По словам главы ведомства, российская система образования станет уникальной. В ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

Позднее Фальков пояснил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он отметил, что многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, интеграция России в Болонскую систему не состоялась — вопреки обещаниям Запада российские дипломы и научные степени продолжают подвергаться дискриминации, кроме того, лучшие наработки российского образования были утеряны.

25 мая стало известно, что профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы. 2 июня первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что законопроект о добровольном участии вузов в Болонском процессе разработан и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

6 июня заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы. По его словам, соответствующее решение организация приняла 11 апреля — тогда было приостановлено представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса.

Из информации на сайте Европейского пространства высшего образования следует, что Болонская группа решила приостановить действие прав представительства Российской Федерации и Белоруссии в организации. При этом в списке стран — участниц Болонской системы Россия всё еще числится.

Эксперты о Болонской системе

Как отметил в беседе с «Известиями» ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской, уход России от Болонской системы образования назревал давно. Так, подобный формат не подходит для тех специальностей, в которых требуется многолетнее углубленное изучение, например медицины и инженерных направлений.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что отказ от Болонского процесса должен происходить постепенно. По его словам, следует взять лучшее от российского опыта специалитета и постулатов Болонской системы, чтобы в результате создать смешанную структуру.

Похожего мнения придерживается педагог русского языка и литературы Любовь Сойкина. Она также указала на необходимость создать некий «гибрид» — объединить позитивные наработки Болонской системы образования и собственные практики.

По словам эксперта, введение ЕГЭ после присоединения к Болонской системе привело к частичной отмене вступительных испытаний в университеты и учету только результатов экзамена. По мнению педагога, ЕГЭ сильно ограничило учеников в знаниях.

«Вместо реального получения знаний, способности размышлять, рассуждать школьники просто тренируются быстро ставить галочки в анкете. От реальных знаний здесь мало чего остается», — заявила она.

В свою очередь, декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо подобрать ту модель образования, которая удобна и отвечает запросам рынка, науки и экономики. По словам специалиста, российские вузы на протяжении последних 20–30 лет интегрировались в мировой образовательный процесс, однако Болонская система не стала частью академической жизни в России, хотя на эту систему и ориентировались.

Вместе с тем юрист Михаил Прядко уточнил, что юридически Россия может вернуться в Болонский процесс.