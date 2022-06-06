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Юрист заявил о возможности России вернуться в Болонский процесс

Юрист Прядко заявил, что Россия может вернуться в Болонский процесс
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В настоящее время Россия временно не участвует в Болонском процессе, но юридически страна может вернуться в организацию. Об этом 6 июня «Известиям» заявил юрист Михаил Прядко, комментируя информацию о том, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса.

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«С юридической точки зрения статус «приостановлено» имеет временный характер. То есть в настоящее время Россия временно не участвует в Болонском процессе. То есть юридически она может вернуться в процесс. С другой стороны, мы должны понимать, что выход из международных организаций — это процесс длительный, невозможно взять и оборвать все концы, хорошим примером является «Брекзит». Конечно, Болонская система не является столь крупной организацией, но статус «приостановлено» может означать подготовку к исключению России из этой системы», — рассказал специалист.

Ранее в этот день замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы. По его словам, соответствующее решение организация приняла 11 апреля — тогда было приостановлено представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса.

Из информации на сайте Европейского пространства высшего образования следует, что Болонская группа решила приостановить действие прав представительства Российской Федерации и Белоруссии в организации. При этом в списке стран – участниц Болонской системы Россия всё еще числится.

Ранее, 2 июня, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он отметил, что многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. По его словам, будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

В этот же день первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что законопроект о добровольном участии вузов в Болонском процессе разработан и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

24 мая Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему образования. Он отметил, что она станет уникальной и в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

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