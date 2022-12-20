В Минобрнауки опровергли данные о неготовности России возвращать специалитет
Минобрнауки России продолжает планомерную взвешенную работу по выстраиванию национальной системы высшего образования. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства, комментируя информацию о том, что ведомство якобы считает нецелесообразным переход на специалитет в вузах и незамедлительный отказ от Болонской системы.
О неготовности РФ к полному возврату «к российской традиционной структуре образования» ранее в этот день сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы Минобрнауки. В ведомстве в свою очередь подчеркнули, что не подтверждают эти данные.
«На данный момент ведутся консультации со всеми заинтересованными сторонами — университетским и научным сообществом, работодателями, законодательными органами власти, региональными органами власти и т.д. Поступает большое количество предложений, которые зачастую противоречат друг другу, все они внимательно анализируются», — уточняется в сообщении.
В августе министр высшего образования и науки Валерий Фальков анонсировал запуск обновленной образовательной системы уже в следующем учебном году. Она призвана заменить Болонскую систему, из которой РФ вышла еще текущей весной.
При этом ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий уточнял, что в новой системе высшего образования сохранится бакалавриат, тогда как в точных науках обучение будет проходить преимущественно на специалитете.