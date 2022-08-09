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Ректор МГУ рассказал о сохранении бакалавриата в новой системе образования

Ректор МГУ Садовничий рассказал о сохранении бакалавриата в новой системе образования
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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В новой системе высшего образования, которая в настоящий момент разрабатывается в России, сохранится бакалавриат, тогда как в большинстве своем в точных науках обучение будет проходить на специалитете. Об этом во вторник, 9 августа, рассказал ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2022 года.

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«<…> наша генеральная линия — специалитет, аспирантура должна быть научной, а не учебной. И, конечно, сохранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями. И, безусловно, разрешить после специалитета поступать в магистратуру, а не запрещать, как сейчас», — рассказал Садовничий.

Он отметил, что в этом году средний конкурс в МГУ составляет 10,5 человека на место, пишет агентство городских новостей «Москва».

3 августа министр высшего образования и науки Валерий Фальков анонсировал запуск обновленной образовательной системы уже в следующем учебном году. Она призвана заменить Болонскую систему, из которой РФ вышла еще текущей весной.

Фальков 24 мая объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы. В то же время он пояснил, что данный шаг не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры.

Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев 6 июня заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

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