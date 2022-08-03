В Минобрнауки рассказали о сроках запуска обновленной системы образования в РФ

В России обновленная система образования, которая заменит Болонскую систему, может быть запущена уже в следующем учебном году. Об этом 3 августа заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

«Будет процедура законотворчества. Она имеет свои особенности, как мы знаем, длительное обсуждение и т.д. Но если наши предложения будут приняты, то, конечно, это будет со следующего учебного года», — сказал он в интервью на канале «Россия 24».

По его словам, ведомство планирует внести в Госдуму предложения о формате новой национальной системы высшего образования осенью. В середине сентября предполагается обнародовать наработки в этом вопросе.

«Организовано несколько рабочих групп по самым разным направлениям — от определения целей и принципов новой национальной системы высшего образования до академической мобильности, проработки вопросов академической мобильности как внутрироссийской, так и зарубежной. Сюда же относятся соотношения разного рода уровня образования», — отметил он.

Фальков 24 мая объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы. В то же время он пояснил, что данный шаг не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры.

Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев 6 июня заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.