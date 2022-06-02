Ректор СПбПУ назвал примерные сроки ухода России от Болонской системы образования

Уход от Болонской системы образования — давно назревший вопрос, однако этот процесс должен происходить не быстро и обдуманно, заявил в четверг, 2 июня, в беседе с «Известиями» ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской.

По его словам, Болонская система не подходит с точки зрения образовательных процессов по специальностям, которые требуют многолетнего изучения глубоких знаний, — это, например, медицина или инженерные специальности.

Однако подобные решения не должны приниматься быстро.

«Надо взять всё лучшее от нашего опыта специалитета, надо взять всё лучшее и что нам пригодно от тех постулатов, которые провозглшены по Болонскому процессу. Думаю, это будет смешанная система — где-то магистратура, где-то бакалавриат, а там, где это нужно (например, здравоохранение или искусство) — там специалитет», — уточнил Рудской.

По словам ректора, в России сейчас происходит «обрезание» специалитета — этот вид образования можно наблюдать только в тех сферах, где на таком формате обучения настаивает работодатель.

«Однако сейчас должна быть система более демократичная, ведь Болонская система вводилась в принудительном порядке. А я говорю о том, чтобы был более демократичный подход к выбору вузами той или иной формы образовательного процесса», — подчеркнул Рудской.

По его словам, весь процесс создания национальной, не противоречащей международным стандартам системы займет около трех-пяти лет.

При этом ректор призвал пересмотреть подход к образованию в средних школах. Он выразил мнение, что при поступлении в вузы стоит проводить собеседование по профильным предметам для определения широты знаний в данной области. При этом важно учитывать и достижения выпускника в олимпиадах или спорте, а также сделать процесс принятия в вузы прозрачным и неподдающимся коррупции.

«Я думаю, что с уходом от Болонской системы отмена ЕГЭ будет одним из необходимых шагов. Мы должны бороться за интеллектуальную российскую нацию», — заключил Рудской.

Ранее в этот день министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России.

По его словам, будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

24 мая Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему образования. Он отметил, что она станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов, пишет «Газета.Ru».

На следующий день вице-спикер палаты Петр Толстой сообщил, что профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы.

Вместе с тем 30 мая заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.