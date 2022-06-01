Матвиенко заявила о необходимости реформы российского образования

России необходимо провести содержательную реформу образовательного сектора с привлечением широкой дискуссии в научном сообществе. Об этом во вторник, 31 мая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге после встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, передает корреспондент «Известий».

Спикер подчеркнула, что интеграция России в Болонскую систему не состоялась. Вопреки обещаниям Запада российские дипломы и научные степени продолжают подвергаться дискриминации, а лучшее, что было в российском образовании раньше, потеряно.

«Сегодня можно сказать, что присоединение к Болонскому процессу не состоялось. Вопреки всем обещаниям Запада о полной интеграции наших университетов, научных центров в научное пространство Европы, ничего этого не произошло, к сожалению. По-прежнему сохранялась дискриминация наших дипломов, наших научных степеней. По сути, мы потеряли все то лучшее, что было в нашей системе образования и ничего не обрели полезного для России», — сказала спикер.

Матвиенко назвала стратегическим вопрос выхода из Болонской системы и подчеркнула, что он должен сопровождаться серьезной реформой образования. При этом процесс выхода требует широкого обсуждения с научным сообществом. Это не обязательно полное уничтожение приобретенного опыта, подчеркнула спикер. Она предложила сохранить всё хорошее, что было приобретено.

Из плюсов ЕГЭ, который также основан на Болонской системе, Валентина Матвиенко назвала равные условия поступления в вузы для всех детей России, объективность оценок и отсутствие необходимости дважды сдавать аналогичные экзамены — при выпуске из школы и при поступлении в вузы.

30 мая заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы образования не подразумевает возвращения к советской модели. Он подчеркнул, что, отказываясь от Болонской системы, «позитивный опыт мы берем с собой». Проектировать новую систему высшего образования планируют вместе с ректорами вузов.

Ранее, 25 мая, вице-спикер палаты Петр Толстой сообщил, что профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к ней в сентябре 2003 года.