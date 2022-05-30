Минобрнауки опровергло возврат к советской системе после отказа от Болонской

Отказ от Болонской системы образования не подразумевает возвращения к советской модели. Такое заявление сделал в понедельник, 30 мая, заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев на заседании Совета ректоров творческих вузов.

Он отметил, что новая система образования будет основана с учетом всего предыдущего опыта.

«Речь идет не о возвращении к системе, которая была до 1991 года, а о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа», — сказал Афанасьев.

Он подчеркнул, что, отказываясь от Болонской системы, «позитивный опыт мы берем с собой».

Также Афанасьев отметил, что проектировать новую систему высшего образования будут вместе с ректорами вузов.

30 мая ректор Самарского университета Владимир Богатырев рассказал «Известиям» об уверенности, что отказ о Болонской системы и переход на отечественную уникальную систему будет очень полезен, потому что Болонская система в первую очередь рассчитана на социогуманитарные направления и проблематична для тех, кто выбрал точные науки.

Его коллега из Финансового университета при Правительстве России Станислав Прокофьев считает, что отказ от Болонской системы может позволить вернуть «частично утраченные традиции отечественного советского образования».

Ранее, 25 мая, вице-спикер палаты Петр Толстой сообщил, что профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы.

5 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России. По его словам, многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении, а Болонскую систему критикуют в том числе за рубежом. По мнению парламентария, ее эффективность под вопросом, так как дипломы российских вузов часто не признают в западных странах.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.