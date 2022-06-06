В МГИМО прокомментировали выход России из Болонской системы

Декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов в понедельник, 6 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировал исключение России из Болонского процесса.

По словам специалиста, российские вузы на протяжении последних 20–30 лет интегрировались в мировой образовательный процесс, во время которого страна не только заимствовала что-то из мировых академических традиций, но и интегрировала в них что-то свое. При этом Болонская система не стала частью академической жизни в России, хотя на эту систему и ориентировались.



«Мне кажется, что в нынешней ситуации необходимо подобрать ту модель образования, которая удобна и отвечает запросам рынка, науки и экономики. Нужно делать то, что требуется стране, студентам и академическому сообществу», — заключил Скворцов.

Ранее в этот день замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы. По его словам, решение было принято в результате того, что ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента РФ Владимира Путина в связи со специальной операцией по защите Донбасса.

2 июня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объяснил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России.

По его словам, будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

24 мая Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему образования. Министр отметил, что она станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

Вместе с тем 30 мая заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.