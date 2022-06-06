ФСБ предложила разработать единый реестр заводских кодов телефонов

В России может появиться единая база кодов IMEI для мобильных устройств. С таким предложением в Минцифры РФ обратилась Федеральная служба безопасности (ФСБ), передает 6 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

По их данным, спецслужбы согласились с необходимостью создания реестра. Так, единая база призвана повысить «эффективность оперативно-разыскных мероприятий» и бороться с противоправными действиями, связанными с мобильными телефонами. Как считают эксперты, мера также позволит связывать устройство с его владельцем.

Минцифры рекомендовано создать прототип централизованной базы IMEI-кодов и разработать соответствующие нормативно-правовые акты. В министерстве подтвердили получение рекомендаций ФСБ, а также сообщили, что поддерживают инициативу.

Как указали в свою очередь в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, представители отрасли готовы поддержать идею создания реестра, если инициатива будет направлена на «борьбу с воровством телефонов у конечных пользователей и на возможность удаленно заблокировать аппарат».

1 июня «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что Минцифры разрабатывает механизм совместного использования операторами сотовых сетей. На практике схема должна выглядеть так: если оператор, к примеру, покрывает удаленный населенный пункт, а у конкурентов в нем нет сетей, для обслуживания абонентов они смогут воспользоваться оборудованием уже телефонизировавшей его компании.

Как уточнил источник, такая кооперация необходима, чтобы реализовать социально значимые проекты, затормозившиеся из-за санкций. Среди них — упразднение в РФ цифрового неравенства, а также покрытие мобильным интернетом федеральных автотрасс.