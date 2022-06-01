Мобильным операторам предложили делиться сотовыми сетями

Минцифры разрабатывает механизм совместного использования операторами сотовых сетей. Об этом «Известиям» рассказали источник, близкий к одной из компаний, и человек, знакомый с менеджерами нескольких операторов связи.

По их словам, на практике схема должна выглядеть так: если оператор, к примеру, покрывает удаленный населенный пункт, а у конкурентов в нем нет сетей, для обслуживания абонентов они смогут воспользоваться оборудованием уже телефонизировавшей его компании.

Как уточнил один из собеседников «Известий», такая кооперация необходима, чтобы реализовать социально значимые проекты, затормозившиеся из-за санкций. Среди них — упразднение в РФ цифрового неравенства, а также покрытие мобильным интернетом федеральных автотрасс.

«Сейчас обсуждается только проект покрытия сотовой связью отдаленных малых населенных пунктов с численностью до 500 человек. Автотрассы не обсуждаются», — утверждает один из источников, знакомых с ходом обсуждения.

Механизм совместного использования сетей операторами действительно прорабатывается, подтвердили «Известиям» в Минцифры. Там добавили, что нарушение логистических цепочек привело к временному дефициту современного телекоммуникационного оборудования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Подключение из правил: операторов заставят делиться сотовыми сетями»