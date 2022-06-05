Полная версия первого интервью Путина с начала спецоперации. Главное

Полная версия первого интервью президента России Владимира Путина, которое он дал с начала спецоперации по защите Донбасса, вышла в воскресенье, 5 июня, в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Основные тезисы — в материале «Известий».

О причинах ухудшения ситуации на мировых рынках продовольствия

Так, в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул, что неблагоприятная ситуация на мировых рынках продовольствия начала складываться задолго до начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Она берет свое начало с февраля 2020 года — пандемии COVID-19. Поэтому попытки Запада переложить ответственность за проблемы в этой отрасли на Россию здесь несостоятельны.

«Неблагоприятная ситуация на рынке продовольствия начала складываться в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика просели и нужно было их восстанавливать. И ничего лучшего не нашли, в тех же США, финансовые и экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что в России действовали практически также, только более аккуратно, точечно. А вот действия Вашингтона в период пандемии — с февраля 2020 до конца 2021 года — привели к тому, что за этот период денежная масса выросла на $5,9 трлн и ее общий прирост составил 38,6%.

«Видимо, финансовые власти исходили из того, что доллар — мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике, и в США это будет незаметно. Оказалось, что это не так. И, собственно говоря, люди порядочные, в Штатах они тоже есть, как министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это — ошибка финансовых и экономических властей США. Она никак не связана с действиями России на Украине. Вообще никак. И это был первый шаг, очень серьезный, к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что наверх пошли цены на продовольствие», — пояснил Путин.

Второй причиной развивающегося продовольственного является, по мнению Путина, политика стран Евросоюза (ЕС) в сфере энергетики. Действия Европы, по словам президента, спровоцировали кризис и рост цен на энергоносители и производные соответственно.

«Многие политические силы в США и Европе начали спекулировать и продвигать «зеленую» повестку в сфере энергетики. Это хорошо. Но плохо при неквалифицированных рекомендациях, когда завышаются возможности альтернативной энергетики — солнечной, ветровой, водородной. Это перспективно, но сегодня у нас нет этой энергетики в должных объемах, качестве и по нужным ценам. Потом стали занижать возможности традиционных видов энергетики, в том числе углеводородов. К чему это привело: банки перестали давать кредиты, страховые компании перестали страховать такие сделки, местные власти перестали выдавать землю для расширения производства, сократили строительство специализированного транспорта, в том числе трубопроводов. Что привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор. Как результат — повышение цен», — объяснил он.

Глава российского государства отметил, что в настоящее время альтернативные источники энергии слишком зависимы от непредсказуемых факторов среды — погоды. При этом Европа, указал президент, проигнорировала просьбы России сохранить долгосрочные контракты на поставки природного газа.

«Это имело свое негативное значение для рынка Европы. Как только цены выросли, выросла стоимость удобрений, так как часть удобрений производится за счет природного газа. Всё взаимосвязано между собой», — добавил он.

О вывозе зерна из Украины

Комментируя заявления о том, что Россия не дает вывозить украинское зерно из морских портов, Путин назвал их блефом.

«Что касается вывоза украинского зерна — мы не препятствуем этому. Существует несколько способов вывоза зерна. Первый — пожалуйста, можно вывозить через подконтрольные Украине порты черноморского бассейна, Одессы и близлежащие. Не мы же заминировали подходы к порту. Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и пожалуйста, пускай корабли с зерном выходят из портов», — пояснил он.

Путин также указал на объективные причины безосновательности подобных заявлений.

«В мире производится ежегодно примерно 800 млн т зерна. Сейчас говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 млн т. В сравнении с общемировым показателем это 2,5%. Если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20% по данным ООН, это значит, что 20 млн т украинский пшеницы — это 0,5%. Это во-первых, а во-вторых, 20 млн т — это потенциальный экспорт. Сегодня и американские официальные органы говорят, что Украина могла бы экспортировать 6 млн т пшеницы. По данным нашего Минсельхоза, это не 6, это примерно 5 млн т и 7 млн т кукурузы. Мы понимаем, что это немного», — рассказал президент.

Он отметил, что в текущем сельскохозяйственном году Россия проэкспортирует 37 млн т, а за 2022–2023 годы планирует поднять экспорт до 50 млн т зерна.

По словам Путина, зерно можно вывозить с Украины через Дунай и через Румынию, через Венгрию или через Польшу. Однако самым простым и экономически выгодным, по его мнению, является вывоз зерна через территорию Белоруссии, так как оттуда груз идет сразу в порты Прибалтики. Но для этого, отметил Путин, придется снимать санкции с Белоруссии, как указывал ранее президент республики Александр Лукашенко.

«Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, пожалуйста, самый простой способ — через Беларусь. Никто не мешает. Так что проблем с вывозом зерна с Украины не существует», — подчеркнул президент.

О поставке Украине американских РСЗО HIMARS

Комментируя решение американского президента Джо Байдена направить Украине новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, Путин заявил, что не видит в этом ничего нового.

«Во-первых, эти системы залпового огня, они ведь в украинской армии находятся на вооружении — аналогичные системы советского, российского производства «Град», «Смерч», «Ураган», — отметил он, указав, что дальность ракеты зависит не от самой системы, а от используемых ракет.

Говоря о поставках артиллерии, президент отметил, что речь, судя по всему, также идет о восполнении утраченного. По его словам, продолжающиеся поставки Киеву западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт.

Путин также пояснил, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности Москва будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает, заключил он.