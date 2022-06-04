Папа римский Франциск подтвердил свое желание побывать на Украине

Папа римский Франциск хотел бы поехать на Украину, но должен дождаться подходящего момента. Такое заявление он сам сделал в субботу, 4 июня. Его слова приводит агентство ANSA.

4 июня в рамках инициативы «Двор детей» понтифик встретился в Ватикане с детьми, среди которых были слепые и слабовидящие, а также несколько несовершеннолетних беженцев с Украины.

Кроме того, он также рассказал, что намерен встретиться с представителями украинских властей, чтобы понять, возможна ли поездка в страну.

В начале апреля папа римский в ходе пресс-конференции на борту самолета по возвращении с Мальты выразил сомнения по поводу возможности поехать в Киев в ближайшее время.

22 мая президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с визитом. В сообщении отмечалось, что Дуда станет первым главой иностранного государства, который выступит в украинском парламенте после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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