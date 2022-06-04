В Молдавии планируют добиваться отставки правительства Гаврилицы

Республиканский совет Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) считает, что правительство премьер-министра страны Натальи Гаврилицы продемонстрировало «полную неспособность решать проблемы страны». Такое заявление политсила сделала в субботу, 4 июня.

«Правительство Гаврилицы продемонстрировало свою полную неспособность решать проблемы страны. Республиканский совет ПСРМ поручает парламентской фракции инициировать отставку этого бесполезного и вредного правительства», — говорится в принятой декларации.

Партия обвинила правительство Натальи Гаврилицы в отсутствии результатов работы и намерено добиваться его отставки. Сторонники партии утверждают, что не существует ни одной сферы деятельности, где был продемонстрирован хоть сколько-нибудь значимый результат.

ПСРМ напоминает также о том, что год назад их партия предупреждала, что президент Молдавии Майя Санду не сможет дать людям хлеб и предложит обществу пропаганду и дешевые зрелища. И, как отмечается в сообщении, так и произошло.

Кроме прочего, Партия социалистов также обращает внимание на ситуацию, которая развернулась вокруг бывшего президента Молдавии Игоря Додона. По мнению социалистов, действия режима увенчались телевизионной расправой над Додоном.

24 мая Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции, сообщили в Генпрокуратуре республики. Исполняющая обязанности главы антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика.

После задержания 26 мая Додону были назначены 30 суток домашнего ареста.

Представитель Генпрокуратуры страны Марианна Керпек 18 мая рассказала, что в отношении Додона возбуждено уголовное дело после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года.

Видео было сделано на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бывший тогда лидером Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги.

Додон тогда отказался принять взятку, однако оппозиционные партии всё равно обвинили его в коррупции.