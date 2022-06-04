Начальника ГУ МЧС Москвы прооперировали после инфаркта

Состояние начальника главного управления МЧС РФ по Москве Сергея Желтова, госпитализированного после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве, — стабильное. Ему сделали операцию. Об этом в субботу, 4 июня, заявил заместитель главы ведомства Илья Денисов.

«Состояние стабильное, успели Сергею Алексеевичу вовремя сделать необходимое вмешательство — поставили стенты», — цитирует его ТАСС.

По словам Денисова, Желтов в ближайшее время будет переведен в ведомственное лечебное учреждение ВЦЭРМ для реабилитации.

Он также добавил, что еще один пострадавший — сотрудник МЧС Максим Серегин — в хорошем состоянии и скоро будет выписан.

О том, что после пожара у Желтова случился обширный инфаркт и он был госпитализирован, сообщалось 3 июня.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 ранее в тот же день. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 12:32. По последней информации, всего из бизнес-центра эвакуировали 120 человек, спасены — 13, четверых пострадавших направили в больницы.

На тушении было задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Также на место инцидента направили три вертолета Ка-32, два из них от МЧС РФ, один — медицинский. Желтов лично принимал участие в работах по ликвидации возгорания.

Пожару был присвоен высший ранг сложности — № 5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин произошедшего, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.