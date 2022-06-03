Число пострадавших при пожаре в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» выросло до четырех

Число пострадавших при пожаре в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» выросло до четырех человек. Об этом сообщил в пятницу, 3 июня, Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Всего из бизнес-центра были эвакуированы 120 человек, спасены — 13, четверых пострадавших направили в больницы города. Информация о погибших не поступала», — сообщили в департаменте.

В распоряжении «Известий» появилось видео последствий пожара.

Также в департаменте добавили, что в ходе проведения работ по ликвидации возгорания были спасены семь кошек

Сообщение о пожаре в здании бизнес-центра на улице Горбунова на западе Москвы поступило в 09:31 мск, площадь возгорания — 1 100 кв. метров

Пожару был присвоен пятый ранг сложности.

На данный момент пожар потушен.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде.

Ранее в этот день в распоряжении «Известий» появилось видео начала пожара в бизнес центре Москвы. На кадрах можно было заметить пламя, которое вырывается из-под облицовки первого этажа БЦ.