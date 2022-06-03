На место пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» направлены вертолеты Ка-32

На место пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы направлены вертолеты Ка-32. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

На месте пожара будут работать три вертолета, два из них от МЧС РФ, один — медицинский.

Каждый такой вертолет оборудован водосливным устройством емкостью 5 т, они будут забирать людей с верхних этажей.

По данным «Известий», доступа к верхним этажам до сих пор нет, здание продолжает гореть, обшивка бизнес-центра уже выгорела полностью.

Сообщение о пожаре поступило ранее в этот день в МЧС в 09:31. Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. По данным «Известий», посетители находятся на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски. Пожару присвоен высший ранг сложности — №5. По предварительной информации, из горящего здания спасено более 120 человек. На месте работают 180 человек и 41 единица техники.

В экстренных службах уже сообщили, что причиной пожара в бизнес-центре мог стать поджог. Также сообщалось, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Столичная прокуратура начала проверку в связи с пожаром.