Прокуратура начала проверку по факту пожара БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве

Столичная прокуратура начала проверку в связи с пожаром в здании бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, по результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. На месте находится Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов», — сказано в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 в пятницу.

Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. По данным «Известий», посетители находятся на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски. Пожару присвоен высший ранг сложности — №5.