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Причиной пожара в бизнес-центре в Москве мог стать поджог

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бизнес центр «Гранд Сетунь Плаза», который находится на улице Горбунова в Москве, могли поджечь. Об этом 3 июня сообщили в экстренных службах, говоря о возможных причинах пожара в здании, пишет «РИА Новости».

«Рассматриваются несколько причин пожара, в том числе — умышленные действия», — сказал собеседник агентства.

По некоторым данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Отмечается, что рассматриваются и другие версии.

О пожаре в бизнес-центре стало известно ранее в этот день. По данным СМИ, внутри здания могут оставаться до 20 человек. На данный момент спасли более 120 человек. МЧС РФ сообщило, что поиск людей продолжается.

По информации МЧС, площадь пожара составляет 1000 кв. м. На месте работают 180 человек и 41 единица техники. Пожару присвоен высший ранг сложности — №5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. Также на место прибыл глава МЧС Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.

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