Названа возможная причина пожара в бизнес-центре в Москве

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве мог произойти из-за короткого замыкания. Об этом 3 июня сообщили ТАСС в штабе пожаротушения.

«Причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения», — сказано в сообщении.

По версии источника «РИА Новости», возгорание началось из-за поджога.

«Рассматриваются несколько причин пожара, в том числе — умышленные действия», — сказал собеседник агентства.

О пожаре в бизнес-центре на улице Горбунова стало известно ранее в этот день. По данным СМИ, внутри здания могут оставаться до 20 человек

По информации МЧС, площадь пожара составляет 1000 кв.м. На месте работают 180 человек и 41 единица техники. Пожару присвоен высший ранг сложности — №5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. Также на место прибыл глава МЧС Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.