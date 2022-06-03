Из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» спасли более 120 человек

Из горящего на западе Москвы бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» спасли более 120 человек. Об этом 3 июня сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ (МЧС РФ).

Там добавили, что поиск людей продолжается.

В экстренных службах уже сообщили, что причиной пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза», который находится на улице Горбунова, мог стать поджог. Также сообщалось, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Столичная прокуратура начала проверку в связи с пожаром в здании бизнес-центра. В ходе нее будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. На месте ЧП находится Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов

Сообщение о пожаре поступило ранее в этот день в МЧС в 09:31. Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. По данным «Известий», посетители находятся на пятом, шестом и седьмом этажах, ведутся поиски. Возгоранию присвоен высший ранг сложности — №5.