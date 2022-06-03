Пожар в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» в Москве потушен

Пожар в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» потушен. Об этом 3 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте. До восстановления движения сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах», — написал он в Telegram-канале.

Также градоначальник поблагодарил экстренные службы за оперативное реагирование и профессиональную работу.

В МЧС России добавили, что полная ликвидация пожара зафиксирована в 12:32.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 ранее в этот день. Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. По информации «Известий», посетители находились на пятом, шестом и седьмом этажах. Затем с верхних этажей спасли двух человек, один из них госпитализирован. Всего было эвакуировано более 120 человек.

На тушении было задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Также на место инцидента направили три вертолета Ка-32, два из них от МЧС РФ, один — медицинский.

Пожару был присвоен высший ранг сложности — № 5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин произошедшего, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.

После эвакуации сотрудники бизнес-центра рассказали, что пожарные выходы в здании были заблокированы.