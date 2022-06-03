Два журналиста Reuters ранены при обстреле ВСУ под Северодонецком

Два журналиста агентства Reuters ранены при обстреле со стороны ВСУ под Северодонецком, их водитель погиб на месте. Об этом сообщил в пятницу, 3 июня, корреспондент RT Игорь Жданов.

Корреспондент отметил, что один из украинских снарядов попал в автомобиль сопровождения, в котором в том числе ехала съемочная группа Reuters.

«Сначала вообще показалось, что они наехали на мину: машина перевернулась на бок и загорелась», — заявил Жданов.

По его словам, журналисты находятся в госпитале, водитель машины сопровождения погиб на месте.

Игорь Жданов рассказал, что украинские войска били прицельно.

«Дожидались, пока мы заедем на, как выяснилось, пристрелянный участок дороги, и только тогда начали обстрел, корректировали с беспилотника», — подчеркнул он.

При этом отметил, что с их группой всё в порядке.

1 июня корреспондента телеканала «Звезда» ранило осколком мины ВСУ в руку в Северодонецке Луганской Народной Республики. Журналист рассказал, что жилой сектор города находится под контролем народной милиции, однако артобстрелы со стороны ВСУ не прекращаются.

Он пояснил, так как от Северодонецка до Лисичанска, из которого ведутся обстрелы, меньше 10 км, украинская сторона использует «польские мины, которые имеют небольшую дальность, но они не свистят в воздухе». Именно такая мина ранила корреспондента, осколок прилетел в область локтя.

13 мая съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайпер попал журналисту в ногу, пуля прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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