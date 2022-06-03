Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Сенегала заявил о готовности РФ содействовать экспорту зерна
Общество
В России появился национальный экологический фонд
Мир
В ЛНР временно заблокировали доступ к Viber
Мир
Экологи заявили об увеличении выбросов парниковых газов из-за санкций ЕС
Мир
Эрдоган назвал Столтенбергу условия поддержки членства Швеции и Финляндии в НАТО
Экономика
Цены на жилье в России рекордно снизились
Мир
В Киеве призвали НАТО признать Украину членом альянса де-факто
Мир
Экстренные службы Херсона перейдут на российский телефонный код
Мир
МИД РФ включил 41 гражданина Канады в стоп-лист
Экономика
Росавиация выделит 20 авиакомпаниям субсидии на возврат денег за отмененные рейсы
Авто
Упрощенным автомобилям из России будет запрещен въезд в Европу

Два журналиста Reuters ранены при обстреле ВСУ под Северодонецком

0
Фото: REUTERS/Stanislav Yurchenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два журналиста агентства Reuters ранены при обстреле со стороны ВСУ под Северодонецком, их водитель погиб на месте. Об этом сообщил в пятницу, 3 июня, корреспондент RT Игорь Жданов.

Полный залп: какие вооружения могут применить ВСУ под Авдеевкой
В ДНР окружают город, откуда восемь лет обстреливали Донецк

Корреспондент отметил, что один из украинских снарядов попал в автомобиль сопровождения, в котором в том числе ехала съемочная группа Reuters.

«Сначала вообще показалось, что они наехали на мину: машина перевернулась на бок и загорелась», — заявил Жданов.

По его словам, журналисты находятся в госпитале, водитель машины сопровождения погиб на месте.

Игорь Жданов рассказал, что украинские войска били прицельно.

«Дожидались, пока мы заедем на, как выяснилось, пристрелянный участок дороги, и только тогда начали обстрел, корректировали с беспилотника», — подчеркнул он.

При этом отметил, что с их группой всё в порядке.

1 июня корреспондента телеканала «Звезда» ранило осколком мины ВСУ в руку в Северодонецке Луганской Народной Республики. Журналист рассказал, что жилой сектор города находится под контролем народной милиции, однако артобстрелы со стороны ВСУ не прекращаются.

Он пояснил, так как от Северодонецка до Лисичанска, из которого ведутся обстрелы, меньше 10 км, украинская сторона использует «польские мины, которые имеют небольшую дальность, но они не свистят в воздухе». Именно такая мина ранила корреспондента, осколок прилетел в область локтя.

13 мая съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайпер попал журналисту в ногу, пуля прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022