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Корреспондента «Звезды» ранило осколком в Северодонецке

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Фото: t.me/zvezdanews
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Корреспондента телеканала «Звезда» ранило осколком мины ВСУ в руку в Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом сообщается 1июня в Telegram-канала.

Промзону у Северодонецка зачистят в ближайшие дни. Спецоперация 1 июня онлайн
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Журналист рассказал, что жилой сектор города находится под контролем народной милиции, однако артобстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. Он пояснил, так как от Северодонецка до Лисичанска, из которого ведутся обстрелы, меньше 10 км, украинская сторона использует «польские мины, которые имеют небольшую дальность, но они не свистят в воздухе». Именно такая мина ранила корреспондента, осколок прилетел в область локтя.

«Ничего страшного, первую помощь мне оказали на месте», — заверил корреспондент.

Ранее в мае съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайпер попал журналисту в ногу, пуля прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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