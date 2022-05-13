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Двое операторов RT получили ранения при обстреле со стороны ВСУ под Докучаевском

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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском. Об этом 13 апреля сообщило СМИ в Telegram.

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«Сам Валентин не пострадал. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины», — говорится в публикации.

На данный момент, по информации RT, пострадавших везут в больницу.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайпер попал журналисту в ногу, пуля прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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