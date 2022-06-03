Global Times: коалиция США и ЕС терпит поражение в экономической войне с Россией

Коалиция Запада против РФ всё больше ослабевает, поскольку ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит поражение. Об этом сообщается в статье китайской газеты Global Times, опубликованной в четверг, 2 июня.

Автор материала подчеркивает, что после публикации шестого пакета санкций Евросоюза, в который входит эмбарго на нефть из России, стоит ожидать того, что ряд европейских стран потерпит серьезные трудности с энергоресурсами в предстоящий зимний сезон.

В статье отмечается, что «пафосный пузырь западной солидарности» лопнул до объявления санкций, когда глава министерства экономики Германии Роберт Хабек сказал о том, что единство ЕС «начинает рассыпаться», потому что некоторые государства выступают против введения эмбарго.

«Появляются все новые признаки того, что западная коалиция против Москвы очень хрупкая и становится всё более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями», — говорится в Global Times.

Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян пояснил изданию, что Европейский союз навряд ли сможет выступить единым фронтом в вопросе санкций против РФ, поскольку единство западных стран — это «полупустая» концепция. Он заявил, что некоторое время у Евросоюза, в частности, у немецкой стороны, развивались хорошие отношения с Российской Федерацией, а это постужило причиной недовольств Соединенных Штатов Америки, и потом Вашингтоном был спровоцирован кризис на Украине.

Люй Сян считает также, что Запад может продолжать уверять, что их санкции эффективны, но реальная картина мира противоречит этим представлениям — Штаты наравне с Европой проигрывают в экономической битве с Российской Федерацией.

«Европейцы не настолько глупы, чтобы вредить себе только ради того, чтобы составлять США компанию в этой игре. Когда будут затронуты интересы нескольких западных стран, шаткое единство начнет трещать по швам», — констатирует Люй Сян.

Западные страны столкнулись с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Страны Евросоюза 2 июня утвердили текст юридических документов по новым санкциям против РФ. Шестой пакет рестрикций предусматривает отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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